Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav ve sonuç tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Adaylar ''Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularına cevap ararken tüm detaylar resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Açık Lise sınavları hem yüz yüze hem de elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ders sayısına ve durumuna göre katılacağı sınav türü farklılık gösterecek. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının takvimi netleşti. Basılı evrakla yapılacak yüz yüze sınavlar 14 ve 15 Mart 2026 tarihlerinde okullarda uygulanacak. Elektronik sınav sistemi kapsamında sınava girecek öğrenciler de 6 Mart 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde randevu aldıkları tarihte sınavlarını tamamlayabilecek.

Öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapmaları ve sınav bölgesi bilgilerini güncellemeleri de gerekiyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem yazılı sınav uygulamasına; Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı (KKTC hariç) yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı, 10 ve daha fazla dersi bulunan (K.K.T.C hariç) öğrenciler başvurabilecektir.

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem e-Sınav uygulamasına;

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı, 9 veya daha az sayıda dersi olan (engelli, yurtdışında bulunan (KKTC hariç) öğrenciler hariç) öğrenciler, başvurabilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı tutuklu hükümlü öğrenciler ile KKTC'de bulunan (engelli öğrenciler hariç) öğrenciler ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınava başvurabilecektir.

Yazılı sınava katılması gereken öğrenciler e-Sınavlara başvuramaz. e-Sınava katılması gereken öğrenciler de yazılı sınavlara başvuramaz.

e-Sınava katılması gereken öğrencilerden, 07-26 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu almayanlar e-Sınava katılamaz.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

MEB Açık Öğretim Lisesi sınavına dair tüm detaylar için tıklayınız.

