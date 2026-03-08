Emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler Türkiye’de milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından gözler bu kez de 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara çevrildi. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlar, “Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman?” ve “Kademeli emeklilik Meclisten geçti mi?” sorularına cevap arıyor.

Bilindiği üzere EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan çalışanlara yaş şartı olmadan emeklilik imkanı tanıdı. Düzenlemeden milyonlarca kişi yararlanarak emeklilik hakkı elde etti. 9 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar ise kapsamın dışında kalmıştı. 2000'li yılların başında çalışma hayatına giren sigortalılar için yeni emeklilik düzenlemesi beklentisi de gündeme geldi. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman? İşte, 2000 sonrası kademeli emeklilikte son durum!

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından gözler bu kez 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara çevrildi. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan milyonlarca kişi için kademeli emeklilik konusu gündemde yer almaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası konularına ilişkin şu anda yürütülen resmi bir çalışma bulunmadığını ifasde etmişti. Konu kamuoyunda tartışılmaya devam ederken çeşitli öneriler ve yasa teklifleri meclis gündemine getirilmeyi sürdürüyor. Yine de şu an için yürürlüğe giren bir düzenleme henüz yok.

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geşçirileceğine dair resmi takvim hala açıklanmadı. Emeklilik sisteminde yapılabilecek muhtemel değişiklikler için çalışmaların ilerleyen dönemlerde gündeme gelebileceği belirtiliyor. Şu an için TBMM’de kademeli emeklilik sistemi kabul edilmedi.

Kamuoyunda da konuşulan önerilerde kademeli emeklilik sisteminin uygulanması durumunda emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişecek.

İşe giriş yılı erken olanlar daha erken yaşta emekli olabilecek, işe giriş tarihi ilerledikçe emeklilik yaşı da kademeli olarak artacak. Bazı önerilerde 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için yaş ve prim şartlarının aşamalı olarak belirlenmesi de gündemde.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELİRSE KİM NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik teklifi;

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

