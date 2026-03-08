İstanbul’dan aldığı yeni otomobiliyle Afyonkarahisar’a yolculuk eden sürücü hayatının şokunu yaşadı. Sürücünün 5 saat önce aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan aldığı otomobiliyle Afyonkarahisar'a gelmek için yola çıkan bir kişi kent girişinde neye uğradığını şaşırdı.

İnanılmaz olay! Yeni otomobil 5 saatte hurdaya döndü

YENİ OTOMOBİLİ YANDI

Bir sürücü, İstanbul’a gelerek yeni bir otomobil aldı, otomobiliyle daha sonra Afyonkarahisar’a hareket etti. Sürücü, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında kabusu yaşadı.

İnanılmaz olay! Yeni otomobil 5 saatte hurdaya döndü

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilden, Yaylabağı beldesine geldiği esnada dumanlar çıkmaya başladı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yarım saat içinde yangını durdurdu. Sürücünün yeni aldığı otomobil, yangın sonrasında hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldİ.

