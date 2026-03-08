Muğla’da 42 yaşındaki Sermin Bacak, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sermin Bacak’a dehşeti yaşatan eşi, ilk ifadesinde boğuşma sırasında bıçağın eşine saplandığını öne sürdü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Eşi, Sermin Bacak’ı bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dehşeti yaşayan kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlattı.

Muğla’da eşinin bıçakladığı Sermin Bacak hayatını kaybetti

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı. A.B. ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını öne sürdü.

