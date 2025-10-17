Hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.
HASTANEYE KALDIRILAMADI
Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 GÜN SONRA ACI HABER…
Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk