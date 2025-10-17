Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadı

Hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı. 

HASTANEYE KALDIRILAMADI

Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÜN SONRA ACI HABER…

Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

