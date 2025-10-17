Hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadı

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAMADI

Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÜN SONRA ACI HABER…

Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.