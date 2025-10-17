Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nobel Barış Ödülü verilmişti! Maria Corina Machado, Netanyahu'yu Gazze soykırımı için takdir etti

Anadolu Ajansı

Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak Gazze'de yürütülen soykırımdan dolayı takdir etti. Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği ifade edildi. .

Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado, İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiğini söyledi.

Nobel Barış Ödülü verilmişti! Maria Corina Machado, Netanyahu'yu Gazze soykırımı için takdir etti - 1. Resim

Netanyahu'yu arayarak "savaş sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını" takdir ettiğini söyleyen Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Machado, İsrail'in "İran eksenine" yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.

Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği belirtildi.

Nobel Barış Ödülü verilmişti! Maria Corina Machado, Netanyahu'yu Gazze soykırımı için takdir etti - 2. Resim

NETANYAHU SOYKIRIMDAN SUÇLU BULUNMUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado'nun telefonla arayarak hem Gazze, hem İran'a saldırıları nedeniyle tebrik ettiği, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da tutuklama emri çıkarmıştı.

Nobel Barış Ödülü verilmişti! Maria Corina Machado, Netanyahu'yu Gazze soykırımı için takdir etti - 3. Resim

SOYKIRIMDA 67 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazlası yaralanmıştı.

