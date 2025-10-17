Giresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar

Dedeli köyünün Ortaküme Mahallesi’nde hayatını kaybeden Sevim Akyol’un cenazesi mezarlığa götürülürken yürek burkan görüntüler ortaya çıktı. Araç yolu olmadığı için yakınları cenazeyi önce teleferikle mezarlık yakınına kadar taşıdı, ardından omuzlarında mezarlığa ulaştırdı.

“DÜNYADAN KOPMUŞ DURUMDAYIZ”

Vefat eden Akyol’un yakını Hüseyin Kirman, yıllardır yol sorununun çözülemediğini belirterek, "Köyümüzün Ortaküme Mahallesi’nde ulaşım büyük bir problem. Yıllardır yol yapılması için uğraşıyoruz ama bazı arazi sahipleri yolun arazilerinden geçmesine izin vermiyor. Bu yüzden köyümüz resmen dünyadan kopmuş durumda. Çareyi kendi imkanlarımızla bir teleferik yapmakta bulduk. İlk başta yük taşımak için kurmuştuk ama maalesef şimdi cenazelerimizi bile teleferikle mezarlığa taşımak zorunda kalıyoruz" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kirman, köydeki ulaşım sıkıntısının sadece günlük yaşamı değil, acı günlerde bile vatandaşları zor durumda bıraktığını vurgulayarak, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi.