Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Giresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar

Giresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Giresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Dedeli köyünde yol olmadığı için vatandaşlar, cenazelerini teleferikle taşımak zorunda kaldı. Ulaşım sorunu nedeniyle bir kadının cenazesi, önce teleferikle taşındı ardından omuzlarda mezarlığa ulaştırıldı.

Dedeli köyünün Ortaküme Mahallesi’nde hayatını kaybeden Sevim Akyol’un cenazesi mezarlığa götürülürken yürek burkan görüntüler ortaya çıktı. Araç yolu olmadığı için yakınları cenazeyi önce teleferikle mezarlık yakınına kadar taşıdı, ardından omuzlarında mezarlığa ulaştırdı.

“DÜNYADAN KOPMUŞ DURUMDAYIZ”

Vefat eden Akyol’un yakını Hüseyin Kirman, yıllardır yol sorununun çözülemediğini belirterek, "Köyümüzün Ortaküme Mahallesi’nde ulaşım büyük bir problem. Yıllardır yol yapılması için uğraşıyoruz ama bazı arazi sahipleri yolun arazilerinden geçmesine izin vermiyor. Bu yüzden köyümüz resmen dünyadan kopmuş durumda. Çareyi kendi imkanlarımızla bir teleferik yapmakta bulduk. İlk başta yük taşımak için kurmuştuk ama maalesef şimdi cenazelerimizi bile teleferikle mezarlığa taşımak zorunda kalıyoruz" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kirman, köydeki ulaşım sıkıntısının sadece günlük yaşamı değil, acı günlerde bile vatandaşları zor durumda bıraktığını vurgulayarak, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray MCT- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Potada derbiye geri sayım!OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da dini nikahlı eşini yakmıştı! Cezası belli oldu: Pişman bile olmadı - 3. SayfaDini nikahlı eşini yakmıştı! Pişmanlık göstermediKız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! O ağabey hakkında yeni gelişme - 3. SayfaDehşeti yaşatan ağabey hakkında yeni gelişmeMersin'de dilencilik yapan kadın yarım saatte 1032 lira topladı - 3. SayfaSadece yarım saat 1000 liradan fazla para topladı!Sokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber… - 3. SayfaSokak ortasında vurulmuştu! Üç çocuk annesi Suzan Elik’ten acı haber…Şanlıurfa'da 1 ton bozuk ve kokmuş et ele geçirildi! Lokantalara satılacaktı - 3. Sayfa1 ton bozuk ve kokmuş et ele geçirildi!Röntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu - 3. SayfaRöntgen teknisyeni Yücehan Özkan’dan acı haber… 110 günlük mücadelesi son buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...