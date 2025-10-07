Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aslen Erzurumlu olan ama seneler önce Alman vatandaşlığına geçen iki kardeş babalarının cenazeleri için geldikleri memleketinde şoke eden bir gerçek ile karşılaştı. Defin ve miras işlemleri yapılırken öldükleri ortaya çıktı, sonrasında yaşananlar da olayın aslı kadar ilginç oldu.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Köksal ve Yüksel Kalkan kardeşler, babalarının vefatı nedeniyle defin işlemleri için geldikleri Erzurum'un Oltu ilçesinde hayatlarının şokunu yaşadı. İki kardeş veraset işlemleri için başvurdukları noterde aslında yıllardır ölü olduklarını öğrendi. Kardeşler mahkeme kararıyla hayatta olduklarını ispat etmek zorunda kaldılar.

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 1. Resim

HAYATLARININ ŞOKUNU NOTERDE YAŞADILAR

Kalkan kardeşler, babalarının defin işlemleri için memleketleri Oltu'ya geldiklerinde, resmi işlemleri başlatmak istediler. Ancak noter, kendilerinin sistemde "ölü" olarak göründüğünü fark ederek onlara işlem yapmadı ve adliyeye yönlendirdi. Oltu Adliyesi'nde yapılan incelemede, Köksal Kalkan'ın 1999, Yüksel Kalkan'ın ise 2007 yılında Almanya vatandaşlığına geçtikleri tarihten itibaren Türkiye nüfus sisteminde "ölü" göründükleri ortaya çıktı.

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 2. Resim

"ÖLMÜŞÜZ HABERİMİZ YOK"

Olayın ortaya çıkmasının ardından adliyeye başvuran Köksal Kalkan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Babam geçen hafta vefat etti, defin için Oltu'ya getirdik. Resmi işlemleri yaparken, 1999 yılından beri ölü olduğumuzu söylediler. Hakimin karşısına çıktık, bizi canlı canlı görmek istedi. Bir sürü uğraştan sonra sağ olduğumuzu ispatladık. Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergimi ödüyorum, vekalet veriyorum, mavi kart ile giriş çıkış yapıyorum. Ama sistemde yokum, Oltu'da kaydım bile çıkmadı."

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 3. Resim

"BEN MEĞER ÖLÜ İKİ KİŞİDEN VEKALET ALMIŞIM"

Oltu'da yaşayan ve Kalkan kardeşlerin çocukluk arkadaşı olan Zafer Tosun ise, yaşananlara inanamadığını belirterek şunları söyledi: "Köksal ve Yüksel benim çocukluk arkadaşlarım. Yıllardır Oltu'daki işlerini bana vekalet vererek hallettiriyorlardı. Babalarının vefatının ardından veraset ilanı için resmi işlemleri başlattığımızda, sistemde ikisinin de ölü olduğunu öğrendim. Aziz Nesin hikâyesi gibi. Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım. Mahkeme sağ olsun, arkadaşlarımın hayatta olduklarını tescilledi."

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 4. Resim

ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİNDE TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMDEN DÜŞMÜŞLER

Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek "canlı tespit" yaptı. Yapılan resmi işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı ve veraset işlemleri tamamlanabildi. Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin ise, Almanya vatandaşlığına geçmeleriyle birlikte Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden düşürülmeleri olduğu ortaya çıktı.

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 5. Resim

Bu işlem, ölüm olarak değil, vatandaşlık statüsü değişikliği şeklinde kaydedilmesi gerekirken, bazı eski uygulamalarda "ölü" olarak işlenebildiği ifade ediliyor. Yıllardır sistemde ölü olarak görülen Kalkan kardeşler, yaşadıkları bu olayla hayreti yaşadılar. Mahkemenin titiz çalışması sayesinde iki kardeş, yıllar sonra "resmen" hayata döndüler.

Öldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

