Arka Sokaklar’da Rıza Baba karakteriyle rol alan usta oyuncu Zafer Ergin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kısa süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden deneyimli sanatçının son sağlık durumuna ilişkin açıklama ise doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ’dan geldi.

Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi ve projede yer alan Zafer Ergin, özellikle Kurtlar Vadisi ile geniş kitleler tarafından tanınmış, son yıllarda ise uzun soluklu dizi Arka Sokaklar’da oynadığı “Rıza Soylu” karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edindi. Usta oyuncu, birkaç gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ergin’in sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ ve menajeri Hasan Güngör, NTV’ye açıklamada bulundu.

“YARIN TABURCU OLABİLİR”

Prof. Dr. Serdar Dağ, 83 yaşındaki oyuncunun yaşına bağlı olarak dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması durumu yaşadığını ifade etti. Yapılan tetkiklerde Ergin’in enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığını belirten Dağ, bu nedenle oyuncunun hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Dağ, usta sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavinin olumlu seyrettiğini belirterek yarın taburcu edilebileceğini dile getirdi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Zafer Ergin’in menajeri Hasan Güngör ise yapılan açıklamaları doğrulayarak oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Güngör, “Çok şükür her şey yolunda. Pazartesi günü sete çıkacak” sözleriyle Ergin’in kısa süre içinde yeniden çalışma temposuna döneceğini belirtti.

GENÇ KALMA SIRRINI ANLATMIŞTI

Öte yandan Zafer Ergin, daha önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam alışkanlıklarına değinmiş ve genç kalmasının sırrını paylaşmıştı. Usta oyuncu, dengeli beslenmeye özen gösterdiğini, sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu şu sözlerle açıklamıştı:

“Sağlıklı her şeyi yerim, ama ölçüsünde. Yıllarca boks, halter yaptım ve basketbol oynadım. 3 yıldır yürüyor ve yüzüyorum. Ama vücuduma, cildime iyi bakarım. Tiyatroda yıllarca ağır makyajlar yaptık. Cildimi temizleyip nemlendirmeyi hiç ihmal etmem. Uykuma da özen gösteririm.”

