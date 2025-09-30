Mehmet Öz soluğu mahkemede aldı! Eski avukatına 40 milyon dolarlık dava açtı

ABD’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Müdürü olan Prof. Mehmet Öz'ün babası 2019 yılında vefat etti.

Babasının vefatının ardından kız kardeşi Nazlım Öz ile miras konusunda anlaşmazlık yaşayan Prof. Dr. Öz, avukatı Erhan Baki S.’ye vekalet vererek sorunu çözmeye çalıştı. Avukat Erhan Baki S., Prof. Mehmet Öz adına miras payının ödenmesi için dava açtı.

KARDEŞİ, AVUKATIN HESABINA 104 MİLYON TL YATIRDI

İddiaya göre, dava süreci devam ederken Nazlım Öz, miras payının bir kısmına ilişkin olarak Mehmet Öz adına avukat Erhan Baki S'nin hesabına 2 milyon 509 bin dolar (104 milyon 324 bin TL) yatırdı. Avukat Erhan Baki S, ise hesabına gelen ödemeyi gizleyerek uzun bir süre Prof. Mehmet Öz'e haber vermedi.

PARASINI DEFALARCA KEZ GERİ İSTEDİ

Uzun bir sürenin ardından söz konusu paradan haberdar olan Mehmet Öz, avukat Erhan Baki S'nin iş akdine son verdi. Defalarca parasının iadesini istemesine rağmen avukat parayı iade etmeyince Prof. Dr. Mehmet Öz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Hürriyet’in haberine göre dava dilekçesinde, "Şimdilik 40 bin Amerikan dolarının en yüksek faiziyle birlikte avukat Erhan Baki S'den tahsilini talep ediyoruz. Müvekkilin uğramış olduğu zararın daha da artmaması adına avukat Erhan Baki S'nin hesaplarına tedbir konulmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddialara cevap veren avukat Erhan Baki S. ise alacaklı tarafın kendisi olduğunu vurgulayarak davanın reddini istedi.

''MÜVEKKİLİN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI BULUNMAKTADIR''

Erhan Baki S.’nin cevap dilekçesinde ''Müvekkilin, Prof. Öz’ün eski avukatı olmasından kaynaklı baktığı dava ve soruşturma dosyaları nedeniyle hak ettiği vekalet ücreti alacağı bulunmaktadır. Müvekkil, bu davalar sebebiyle masraflar yapmıştır'' ifadelerine yer verildi.