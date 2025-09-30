Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da DHKP-C'ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DHKP-C'ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da DHKP-C&#039;ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
DHKP-C, Istanbul, Terör, Şafak Baskını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskında 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 14 adrese saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 12 kişi yakalanırken yapılan aramalarda 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimiASKİ su kesintileri: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı - Gündemİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındıAntalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı! 'Hafriyat' operasyonunda 20 gözaltı - Gündem'Yolsuzluk' soruşturması taraftar derneğine sıçradı!Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı - GündemKırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandıCiner Grubu Londra'dan açıklama yaptı: Can Holding ile ilişkimiz yok - GündemCiner Grubu Londra'dan açıklama yaptıNATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada - GündemNATO, ihlalleri görüşecek!Bu skandal basın tarihine geçer! Sahte makale komedisi - GündemBu skandal basın tarihine geçer!
Sonraki Haber Yükleniyor...