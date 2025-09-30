İstanbul'da DHKP-C'ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen baskında 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 14 adrese saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonda 12 kişi yakalanırken yapılan aramalarda 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş