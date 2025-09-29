Emniyet 18 ilde operasyon başlattı! 984 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde gerçekleşen 'dolandırıcılık' operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, 537 vatandaşı dolandıran şebekenin çökertildiğini 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın operasyonla ilgili paylaşımı şöyle:

Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi.

537 vatandaşımızı, 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.