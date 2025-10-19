Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu aday olacak mı? Son anket sonuçları belli oldu!

Netanyahu aday olacak mı? Son anket sonuçları belli oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu aday olacak mı? Son anket sonuçları belli oldu!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu, genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklayarak, yeniden başbakanlık görevine seçileceğine inandığını söyledi. İsrail basını genel seçimlerin öne çekilmesinin planladığını iddia etti. Son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 genel seçimlerinde yeniden aday olma niyetini açıkladı. Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte, gelecek seçimlerde Başbakanlık için yeniden aday olma niyeti ve siyasi planlarına ilişkin soruya, "Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN 5 AY ÖNE ÇEKECEĞİ İDDİA EDİLDİ!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edilmişti. İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

İSRAİL'DE SEÇİM NE ZAMAN?

İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor. Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor. İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı? - Dünyaİran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması!Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi  - DünyaAzerbaycan'da darbe girişimi iddiası!Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır krizi için Katar'da kritik zirve! "Bölgesel istikrar tehlikede, insanlar korkuyor" - DünyaKatar'da kritik görüşme! Afganistan-Pakistan sınır kriziİsrail'in vahşeti cenaze tesliminde bir kez daha ortaya çıktı! Çıplak ve elleri bağlı... - DünyaKorkunç detaylar cenaze tesliminde ortaya çıktı!Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! "İkinci aşama tamamlandıktan sonra..." - DünyaNetanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı - DünyaABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...