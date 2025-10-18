Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı

ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
ABD, Karayipler&#039;de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı
Dünya Haberleri  / Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan bir denizaltıyı durdurup imha ettiğini, hayatta kalan mürettebat üyelerinin Kolombiya ve Ekvador'daki yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Karayipler'de 'uyuşturucu taşıyan denizaltı' saldırısından kurtulanları ülkelerine geri göndereceğini söyledi.

ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı - 1. Resim

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylem - DünyaABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylemHamas 2 İsrailli rehinen cesedini bugün teslim edecek - DünyaHamas 2 İsrailli rehinen cesedini bugün teslim edecekPutin'i Türk F-16'lar mı koruyacak? Rus basınından dikkat çeken iddia - DünyaPutin'i Türk F-16'lar mı koruyacak?Rusya'da askeri tesiste patlama! Hayatını kaybedenler ve yaralılar var - DünyaRusya'da askeri tesiste patlama! Ölü ve yaralılar varHalep'teki Kuveyk Nehri katliamının sorumlusuydu! Beşar Esad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı   - DünyaEsad'ın komutanı Ali Karaknavi yakalandı  Havaalanında yangın! Bangladeş'in Dakka'da tüm uçuşlar askıya alındı  - DünyaTüm uçuşlar askıya alındı, onlarca ekip seferber oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...