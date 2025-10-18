ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan bir denizaltıyı durdurup imha ettiğini, hayatta kalan mürettebat üyelerinin Kolombiya ve Ekvador'daki yetkililere teslim edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin Karayipler'de 'uyuşturucu taşıyan denizaltı' saldırısından kurtulanları ülkelerine geri göndereceğini söyledi.
