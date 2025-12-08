8 Aralık 2025 Pazartesi günü Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aralık ayına gelinmesiyle Konya'da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler bugün Konya'da okulların tatil edilip edilmediğini arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Konyada okullar tatil mi? 8 Aralık Gözler Konya Valiliğine çevrildi

8 ARALIK KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Konya'da okullar tatil değildir. Hava sıcaklıklarının gitgide düştüğü Konya'da okulların tatil edilmesi beklenirken konuya ilişkin valilikten şu an için herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Konya'da yaşayan öğrencilerini okulların akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşması için valilik tarafından yapılacak açıklamaları güncel olarak takip etmesi öneriliyor.

Konyada okullar tatil mi? 8 Aralık Gözler Konya Valiliğine çevrildi

BUGÜN KONYA'DA OKUL VAR MI?

Bugün Konya'da okullar yoktur. Kentte sabah saatleri itibarıyla çok bulutlu bir hava hakimdir. Hava sıcaklıkları en düşük 4°, en yüksek ise 10° olacaktır.

Konya Valiliği okulların tatil edileceği yönünde henüz duyuru paylaşmamıştır. Bu nedenle bugün öğrencilere okul vardır.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün okullar tatil mi? 4 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

Haberle İlgili Daha Fazlası