İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca süren operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 970 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalara 1487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği katıldı. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre, operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, bu miktarların piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurguladı.

970 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında toplam 970 şüpheli gözaltına alındı. Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

72 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 1.487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik köpeği görev aldı.

Operasyonlar; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas ve Yalova’da düzenlendi.

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonlara katkı sunan tüm ekiplere teşekkür etti.

