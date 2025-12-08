8 Aralık Pazartesi İZBAN seferlerinde yaşanan gecikme sebebi ile birçok vatandaş İZBAN çalışıyor mu, seferler iptal mi sorularına cevap aramaya başladı. Yaşanan gecikmenin nedeni merak edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi.

İZBAN’da sabah saatlerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle ciddi gecikmeler meydana geldi. İşe gidiş saatlerine denk gelen aksama, birçok durakta kalabalığın hızla artmasına yol açtı. İZBAN çalışıyor mu, seferler iptal mi soruları ise gündeme geldi.

İZBAN ÇALIŞIYOR MU?

İzmir’de sabah saatlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle İZBAN hattında gecikmeler oluştu. Yaşanan aksaklık kısa sürede çözülürken gecikme sonrası vatandaşlar İZBAN seferlerinde bir değişiklik olup olmadığını da sorgulamaya başladı.

İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İZBAN’da yaşanan arıza sonrası herhangi bir resmi sefer iptali duyurusu yapılmadı. Fakat sosyal medya üzerinden Aliağa/Menemen-Tepeköy hattında meydana gelen teknik sorun nedeniyle trenlerin düzenli aralıklarla çalışmadığı için aksama yaşandığı belirtildi. Seferlerin tamamen iptal edildiğine dair bir açıklama ise yapılmadı.



