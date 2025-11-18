Kuvvetli lodosun etkisini gösterdiği BUDO ve İDO hatlarında bugün bir dizi sefer hava şartları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor. 18 Kasım 2025 Salı günü iptal olan İDO ve BUDO seferleri açıklandı.

Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu etkili olurken deniz ulaşımında güvenlik gerekçesiyle aralıklarla sefer iptalleri gündeme geldi. Bu kapsamda BUDO ve İDO, 18 Kasım Salı günü için bazı hatlarında planlanan seferleri durdurduklarını duyurdu.

İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Kuvvetli rüzgârın Marmara genelinde oluşturduğu etkiler nedeniyle deniz ulaşımı gün boyunca kontrollü şekilde sürdürülüyor. BUDO, resmi duyurusu üzerinden toplam 8 seferin yapılamayacağını açıkladı.

İDO ise sabah saatlerinden itibaren bazı hatlarında iptale gitti ancak tüm seferlerin durdurulduğuna dair genel bir karar alınmadı. Hava şartları anlık olarak değiştiği için şirketler duyurularını güncel şekilde paylaşıyor.

18 KASIM İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ

BUDO’nun bugün için iptal ettiğini açıkladığı seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Olumsuz havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle gün içinde yeni iptallerin açıklanabileceği belirtiliyor.

18 KASIM İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri, teknik sebepler ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18-23 Kasım tarihleri arasında Yalova-Pendik, Pendik-Yalova ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hatlarında çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu

07.45 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.11.2025 19:00

İDO’nun güncel iptal listesinde tüm seferlerin durdurulduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Hava durumunun seyrine göre liste güncellenebiliyor.

