Washington’da tansiyonu yükselten yeni açıklama gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’ya yönelik %500 gümrük vergisi içeren yaptırım paketini yalnızca nihai karar yetkisinin kendisine verilmesi halinde imzalamaya hazır olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’ya yönelik ikincil yaptırımları içeren iki partili yasa tasarısını yalnızca nihai karar hakkını elinde tutması şartıyla imzalamaya hazır olduğu açıklandı.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Beyaz Saray ve başkan için yaptırım paketinde başkana nihai karar alma hakkını garanti eden bir maddenin bulunması her zaman önemli olmuştur. Böyle bir madde eklenirse, başkan tasarıyı imzalamayı değerlendirecek" dedi.

WASHİNGTON–MOSKOVA HATTINDA YENİ BASKI

Beyaz Saray sözcüsü ayrıca Trump yönetiminin, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

SENATODAN GELEN TASARI: RUS ENERJİSİNE %500 VERGİ

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lindsey Graham ile Demokrat Richard Blumenthal tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Rus petrolü ve gazı satın alan ülkelere yapılan ithalata yüzde 500 gümrük vergisi getirilmesini içeriyor. Tasarı 2025 baharında sunuldu ve iki partinin ortak desteğini aldı.

Graham, 17 Kasım’da yaptığı açıklamada tasarının Trump’a “Putin’i barış masasına zorlamak için daha fazla güç verdiğini” söyleyerek tasarının önemine değinmişti.

MÜZEYYEN BIYIK

