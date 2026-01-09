TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, bölgedeki bazı ülkelerin amacının Suriye’yi daha fazla parçalamak, etnik, dinî ve mezhebi temellerde bölge halklarını birbirine düşman haline getirmek istediğini belirtti.

ESMA ALTIN - Suriye’deki bütün unsurların uyanık olması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş “İsrail Suriye’deki Sünni Arapları sevmiyor da Suriye Kürtlerini seviyor, değildir. İsrail için bölgenin bütün halkları kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir. Dolayısıyla halkların birlik ve beraberlik içinde yeni bir Suriye inşa etme idealini esas almaları lazım” dedi.

SDG/YPG’nin Şam yönetimi ile imzaladığı 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş “Bu, Suriye Kürtlerinin lehine olandır. Bizim için bu sürecin başlangıcındaki önemli noktalardan birisi İmralı’dan gelen çağrıydı. 27 Şubat çağrısında esas mesele, örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasının ortaya konulduğu iradeydi. Türkiye olarak bunu esas alırız. Amacımız bir an evvel Halep’te görülen çatışmaların sonlandırılması. Halkın ihtiyacı olan çoğulcu, demokratik bir rejimin kurulmasıdır. Türkiye olarak bununla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

