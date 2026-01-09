TRT 1’in 2025-2026 sezonundaki iddialı yapımlarından Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamları izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Dizinin yayın saati ve bölüm süresi, TRT 1’in güncel yayın akışıyla birlikte merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Karadeniz’in sert doğasında geçen hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, TRT 1'de izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle öne çıkan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün saat kaçta başladığı ve bittiği merak ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranlarında her Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanıyor. Kanalın yayın akışına göre dizi, ana haber bülteninin hemen ardından izleyiciyle buluşuyor. Cuma gününün yoğun dizi rekabeti içinde yer alan yapım, TRT 1’in akşam kuşağındaki ana dizilerinden biri olarak ekrana geliyor. Bölümlerin bitiş saati değişiklik göstermekle birlikte bölüm, yaklaşık iki buçuk saat sürüyor ve gece yarısına doğru sona eriyor. Dizinin bitiş saati 00.15'i bulabiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenirken, senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor. Başrollerde Adil karakterine Ulaş Tuna Astepe, Esme karakterine ise Deniz Baysal hayat veriyor.

Taşacak Bu Deniz’in geniş oyuncu kadrosunda Burak Yörük (Oruç), Ava Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Erdem Şanlı (İso) Hakan Salınmış (Dursun), Hande Nur Tekin (Sevcan) ve Erkan Yüce (Hıdır) gibi birçok isim yer alıyor. Kadroda ayrıca Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık ve Batuhan Bayar bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular Taşacak Bu Deniz saat kaçta bitiyor? Taşacak Bu Deniz dizisinin bir bölümü yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Bu kapsamda bölümlerin bitişi 00.15'i buluyor.

