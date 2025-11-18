Bugün vapur seferleri iptal mi merak ediliyor. Deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak İstanbullular, etkili olan lodos nedeniyle iptal seferler duyurularını yakından takip ediyor. Şehir Hatları, olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Kasım 2025 Salı günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

18 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları'nın resmi sitesinden yaptığı duyuruya göre, şu an için elverişsiz hava şartları nedeniyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattının Moda uğraması

07:35 Sedef Adası-Büyükada Seferi

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır.

BUGÜN ŞEHİR HATLARI ÇALIŞIYOR MU?

Şehir Hatları'nın bugün, çoğu seferi çalışıyor ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattının Moda uğraması, 07:35 Sedef Adası-Büyükada Seferi iptal edildi. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılması kararı alındı.

Bunun dışında kalan seferler normal saatlerinde seyrine devam ediyor ancak gün içerisinde Şehir Hatları'nın yapacağı iptal seferler duyuruları yakından takip edilmeli.

