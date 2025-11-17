Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı. Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.

Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.

Lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri

Balıkçı Hüseyin Oğuz da rüzgar dolayısıyla limanda beklediklerini ifade etti. Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası