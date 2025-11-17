Anadolu Ajansı (AA) • Tekirdağ
Tekirdağ'da balıkçılığa lodos engeli! Tekneler denize açıklamadı
Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle ava çıkamadı. Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
Tekirdağ'daki balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamayıp limanda tekne ve ağ bakımı yaparken, rüzgarın yarın etkisini yitirmesiyle yeniden ava çıkmayı bekliyor.
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.
Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.
Balıkçı Hüseyin Oğuz da rüzgar dolayısıyla limanda beklediklerini ifade etti. Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
