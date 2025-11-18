Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de kasım ayının ilk haftasında yürütülen operasyonlarda 1 ton 65 kilogram esrara el koydu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası işbirlikleriyle, uyuşturucu ticaretine darbe vuruyor.

3 İLDE 1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kasımın ilk haftasında yürütülen operasyonlarda İstanbul Havalimanı'nda 216,6 kilogram, Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda 234,2 kilogram ve Tekirdağ Limanı'nda 614,68 kilogram olmak üzere 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular, ekiplerce imha ediliyor. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.



