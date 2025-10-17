Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD-Çin ticaret savaşında yeni raunt: Trump'tan "Yıllarca ülkemizi soydular" suçlaması

ABD-Çin ticaret savaşında yeni raunt: Trump'tan "Yıllarca ülkemizi soydular" suçlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden ticari krizi daha da arttıracak açıklamalarda bulundu. Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı ülkeden çıkardılar" sözleri ile Pekin yönetimini hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile son dönemde yaşanan krize ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Trump, Pekin yönetimini "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı ülkeden çıkardılar" diyerek suçladı. 

Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini belirtti.

Trump, Amerikan Fox News haber kanalına verdiği röportajda, bazı Arap ülkelerinin 2020 yılında İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ve Çin ile ilişkilere dair açıklamalar yaptı.

"Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "hemen" demek istemediğini ancak yakın zaman için böyle bir beklentisi olduğunu söyledi.

Trump, "Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de (anlaşmaya) girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

ÇİN'E YÜKLENMEYE DEVAM ETTİ: YILLARCA ÜLKEMİZİ SOYDULAR 

Öte yandan, Çin ile ilişkilere değinen Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Trump, Çin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu kaydederek, "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı (ülkeden) çıkardılar. Şimdi tersi." diye konuştu.

Trump, Çin ile adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

