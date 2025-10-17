Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump konuştu, piyasa karıştı! Bitcoin ve Ethereum çakıldı

Trump konuştu, piyasa karıştı! Bitcoin ve Ethereum çakıldı

HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Trump konuştu, piyasa karıştı! Bitcoin ve Ethereum çakıldı
Bitcoin, Ethereum, Donald Trump, Haber
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD–Çin hattında yeniden tırmanan ticaret savaşı, kripto piyasalarını sarstı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası Bitcoin son 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Ethereum ve Solana’da da sert düşüşler yaşandı.

ABDÇin hattında yeniden alevlenen ticaret gerilimi, kripto para piyasalarında sert satış dalgasına yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ticaret savaşının içindeyiz” açıklaması, yatırımcıların risk iştahını düşürürken Bitcoin104 bin 597 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

TİCARET SAVAŞI KRİZİ KRİPTOLARI VURDU

Trump’ın sert açıklamaları küresel piyasalarda tansiyonu yükseltirken, kripto varlıklar da bu gerilimden nasibini aldı. ABD ekonomisine yönelik endişeler, hükümetin kapanmasının uzaması ve bankacılık sektöründeki belirsizlikler yatırımcıların “güvenli liman” arayışını artırdı.

23 Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, dün 111 bin doların üzerindeyken başlayan satışlarla 104 bin dolar seviyelerine kadar indi.

ETHEREUM, SOLANA VE RIPPLE KAN KAYBETTİ

Piyasanın önde gelen kripto varlıkları da sert değer kayıpları yaşadı.

  • Ethereum yüzde 6,22 düşüşle 3.739 dolar,
  • Ripple (XRP) yüzde 7,28 gerilemeyle 2,22 dolar,
  • Solana (SOL) ise yüzde 7,73 düşüşle 177,58 dolar seviyesine indi.
  • Dogecoin’deki kayıp ise yüzde 9’u aştı.

UZMANLAR UYARIYOR: VOLATİLİTE DEVAM EDECEK

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdığını ve kripto piyasasında volatilitenin önümüzdeki günlerde de yüksek seyredeceğini vurguluyor.

Uzmanlara göre yatırımcılar, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde daha temkinli hareket etmeli.

Kaynak: HABER MERKEZİ

