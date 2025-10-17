Trump konuştu, piyasa karıştı! Bitcoin ve Ethereum çakıldı

ABD–Çin hattında yeniden alevlenen ticaret gerilimi, kripto para piyasalarında sert satış dalgasına yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ticaret savaşının içindeyiz” açıklaması, yatırımcıların risk iştahını düşürürken Bitcoin104 bin 597 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

T İCARET SAVAŞI KRİZİ KRİPTOLARI VURDU

Trump’ın sert açıklamaları küresel piyasalarda tansiyonu yükseltirken, kripto varlıklar da bu gerilimden nasibini aldı. ABD ekonomisine yönelik endişeler, hükümetin kapanmasının uzaması ve bankacılık sektöründeki belirsizlikler yatırımcıların “güvenli liman” arayışını artırdı.

23 Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, dün 111 bin doların üzerindeyken başlayan satışlarla 104 bin dolar seviyelerine kadar indi.

ETHEREUM, SOLANA VE RIPPLE KAN KAYBETTİ

Piyasanın önde gelen kripto varlıkları da sert değer kayıpları yaşadı.

Ethereum y üzde 6,22 dü ş ü şle 3.739 dolar,

Ripple (XRP) y üzde 7,28 gerilemeyle 2,22 dolar,

Solana (SOL) ise yüzde 7,73 dü ş ü şle 177,58 dolar seviyesine indi.

Dogecoin’deki kayıp ise y üzde 9’u a ştı.

UZMANLAR UYARIYOR: VOLATİLİTE DEVAM EDECEK

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdığını ve kripto piyasasında volatilitenin önümüzdeki günlerde de yüksek seyredeceğini vurguluyor.

Uzmanlara göre yatırımcılar, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde daha temkinli hareket etmeli.