Kilosu 450 binden 650 bin liraya çıktı! Karadeniz'de altın değerinde hasat başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safran için festival düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve fiyatıyla dudak uçuklatan safranın hasadı, 9. Safran Festivali çerçevesinde Yukarıçiftlik köyünde düzenlendi. Etkinlikte safranlı pilav ile kara çorba ikramı yapıldı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle tarlalar çamurla kaplandı. Bu durum, safran hasadını olumsuz etkiledi.

SAFRANIN KULLANILMADIĞI ALAN YOK

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

TARLA İŞLERİNE YAĞMUR ENGELİ

Festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

KİLOSU 450 BİNDEN 650 BİNE ÇIKTI

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz" diye konuştu.

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirterek, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" ifadelerini kullandı.