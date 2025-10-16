Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karabük'te şaşkına çeviren manzara! Gören telefona sarıldı erik ağacı çiçek açtı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te erik ağacı ekim ayının ortasında çiçek açtı. Şaşkına dönen vatandaşlar telefonu eline aldığı gibi kayda geçti.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğada ilginç görüntülere neden oldu.

Karabük'te şaşkına çeviren manzara! Gören telefona sarıldı erik ağacı çiçek açtı - 1. Resim

ERİK AĞACI EKİM AYINDA ÇİÇEK AÇTI

Bir vatandaşın bahçesindeki erik ağacı, sonbahar mevsiminin ortasında yeniden çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören köy sakinleri durumu şaşkınlıkla karşıladı.

