Karabük'te şaşkına çeviren manzara! Gören telefona sarıldı erik ağacı çiçek açtı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'te erik ağacı ekim ayının ortasında çiçek açtı. Şaşkına dönen vatandaşlar telefonu eline aldığı gibi kayda geçti.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğada ilginç görüntülere neden oldu.
ERİK AĞACI EKİM AYINDA ÇİÇEK AÇTI
Bir vatandaşın bahçesindeki erik ağacı, sonbahar mevsiminin ortasında yeniden çiçek açtı. Ağacın çiçek açtığını gören köy sakinleri durumu şaşkınlıkla karşıladı.
