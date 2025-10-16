'Saklı Cennet'in ardındaki gerçek gün yüzüne çıktı! "Canlılığa dair hiçbir belirti yok"

Samsun'un Ayvacık ilçesine 'Saklı Cennet' unvanını kazandıran Suat Uğurlu Barajı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su seviyesi en düşük noktaya çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte baraj gölünün tabanı gün yüzüne çıkarken, ortaya çıkan manzara hem doğal yaşamın kırılganlığını hem de ilçe ekonomisinin baraja olan bağımlılığını gözler önüne serdi.

"BARAJIN BU KADAR DOLMUŞ OLMASINA ŞAŞIRDIK"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, barajda yapılan boşaltma sonrası ortaya çıkan durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Yılmaz, baraj gölü tabanında canlı yaşama dair hemen hemen hiç iz bulunmadığını belirterek bunun ekolojik açıdan ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Baraj gölü tabanının büyük ölçüde akarsuyun taşıdığı mil tabakalarıyla dolduğunu gördük. Eskiden derin ve 'V' şeklindeki bir vadi yapısına sahip olan bölge, zamanla dolarak adeta ova görünümüne bürünmüş. Su doluyken geniş ve derin bir göl olarak gördüğümüz alanın bu kadar sığlaşması, barajın ömrünün de kısaldığını gösteriyor. Hasan Uğurlu Barajı hemen yukarıda yer almasına rağmen Suat Uğurlu'nun bu denli dolmuş olması gerçekten şaşırtıcı" dedi.

"CANLILIĞA DAİR HİÇBİR BELİRTİYE RASTLAMADIK"

Baraj tabanında yapılan incelemelerde zeminin tarıma elverişli olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Tabanda canlılığa dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Oysa bu tür tatlı su kaynaklarının balıkçılık açısından önemli olduğunu düşünüyorduk. Ancak zeminde gördüğümüz koyu renkli çamur, tarımsal üretim açısından değer taşımıyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, "Zaman zaman bu çamurların alınıp kıraç arazilere serilmesiyle verimli alanlar oluşturulabileceği yönünde öneriler duyuyoruz. Ancak burada gördüğümüz birikintinin toprak değil, verimsiz bir çamur olduğunu söylemek mümkün. Yine de bu malzemenin analiz edilip varsa kirlilik kaynaklarının belirlenmesi faydalı olur" diye konuştu.

AYVACIK, BARAJLA KİMLİK KAZANDI

Prof. Dr. Yılmaz, Suat Uğurlu Barajı'nın Ayvacık ilçesi için yalnızca doğal güzellik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Baraj sayesinde Ayvacık, 'Saklı Cennet' olarak tanındı. Ancak barajsız bir Ayvacık'ın anlamını yitirdiğini görmek üzücü" dedi.

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Yılmaz, su seviyesinin düşük olduğu bu dönemin, bölge turizmi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sular çekilmişken kıyılarda yeni iskeleler ve turistik tesisler planlanabilir. Eğer bu süreçte yapılmadıysa, bir sonraki su tahliyesinde mutlaka böyle fırsatlar değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'UN SU ZENGİNLİĞİ STRATEJİK ÖNEMDE

Türkiye’nin en büyük dört barajından ikisinin Yeşilırmak üzerinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Altınkaya ve Derbent Barajları Kızılırmak, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ise Yeşilırmak üzerinde yer alıyor. Bu barajlar enerji üretimi, sulama, taşkın kontrolü, balıkçılık ve turizm açısından Samsun için büyük değer taşıyor. Dolayısıyla bu kaynakların havza bazında korunması ve doğru planlanması hayati önem taşıyor" dedi.