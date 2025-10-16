MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı merak ediliyor. Son haftalarda rekabetin artmasıyla birlikte eleme potasına kimlerin gireceği sıklıkla gündemde yer buluyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar merak konusu oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin belirlediği makarna çeşitlerini hazırlamak için mutfakta kozlarını paylaştı.

Önceki bölümde haftanın ilk eleme adayları Onur ve Cansu belirlenmişti. Bu bölümde ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Sümeyye, kendi stratejisini kullanarak Murat Can’ı eleme potasına gönderdi.

Ardından takım içi oylama ile Nisa, haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Ekim akşamı oynanan ikinci takım dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takımlar 45 dakikalık süre içinde makarna çeşitlerini jüriye sundu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan oluşan jüri, performansları değerlendirdi ve rakibine göre daha başarılı yemekler hazırlayan mavi takım dokunulmazlığı kazanmayı başardı.