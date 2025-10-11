MasterChef 2025’te büyük mücadele! İlk kaşık alan yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye’de rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Mutfakta verilen büyük mücadele, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, yarışmacılar ise şeflerden övgü alabilmek ve bir adım öne geçebilmek adına tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.

SEZONUN İLK KAŞIĞI SEZER’E GİTTİ

Geride bıraktığımız bölümde yarışmacılar sezonun ilk “kaşık” ödülünü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı yarışmada, bu hafta yarışmacılardan "alıç" meyvesini ana malzeme olarak kullanarak en iyi tabakları hazırlamaları istendi.

Zorlu geçen değerlendirme sürecinde, şeflerin oy birliğiyle en beğendiği tabağa imza atan Sezer, sezonun ilk “kaşık” ödülünü kazanan isim oldu. Bu başarısıyla yarışma tarihine adını yazdıran Sezer, MasterChef 2025’in “ilk kaşık sahibi” unvanını alarak büyük takdir topladı.

MASTERCHEF’TE İHSAN ELENDİ

Haftanın final etabı ise yine büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu kritik aşamasında şefler yarışmacılardan "sardalya tost" hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık süre içerisinde hünerlerini sergileyen yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından en iyisi olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Yarışma boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan İhsan, en düşük puanı alan isim oldu. Böylece İhsan, MasterChef Türkiye 2025 macerasını noktaladı.