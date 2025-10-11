Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?

Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder&#039;in bonservisi alınacak mı?
Beşiktaş, Cengiz Ünder, Sergen Yalçın, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından transfer edilmesini istediği ilk isimlerden olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Deneyimli futbolcunun bonservisi konusunda karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz ay teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine Beşiktaş'a kiralık gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcıdan, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için yeni bir talep geldiği konuşuluyor.

Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı? - 1. Resim

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder'in bonservisinin Fenerbahçe'den alınmasını istedi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Yalçın'ın talebi sonrası çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder'in idman performansından oldukça memun olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı kulübün 6 milyon euro ödeyerek bonservisini almayı planladığı futbolcunun, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı? - 2. Resim

4 MAÇTA BİR GOL

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 4 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. 

 

