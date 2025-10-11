Sergen Yalçın kararını verdi: Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz ay teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine Beşiktaş'a kiralık gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcıdan, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için yeni bir talep geldiği konuşuluyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder'in bonservisinin Fenerbahçe'den alınmasını istedi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Yalçın'ın talebi sonrası çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder'in idman performansından oldukça memun olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı kulübün 6 milyon euro ödeyerek bonservisini almayı planladığı futbolcunun, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MAÇTA BİR GOL

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 4 maçta forma giydi ve bir gol kaydetti.