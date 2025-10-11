Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim

Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan şarkısı dinleyerek bisiklet kullandığı görüntüsüyle gündem olmuştu. Milli futbolcunun çok konuşulan paylaşımına kayıtsız kalmayan usta sanatçının mesajı dikkat çekti.

İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet turuna çıkmıştı. Milli futbolcunun Instagram hesabında yer verdiği videoya yorum ve beğeni yağmıştı.

Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim - 1. Resim

SELDA BAĞCAN DA PAYLAŞTI

Arda Güler'in Selda Bağcan dinlediği gönderiye usta sanatçı da kayıtsız kalmadı. Selda Bağcan, kendi şarkısıyla bisiklet sürdüğü anları yayınlayan milli yıldızın videosunu sosyal medyada paylaştı.

Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim - 2. Resim

"ARTIK BEN DE REAL MADRIDLIYIM"

Selda Bağcan'ın "Artık ben de Real Madridliyim" yorumu dikkat çekti. Arda Güler ise sanatçıya karşılık vererek, "Biz de her zaman sizciyiz" mesajını yazdı. Usta sanatçının paylaşımına yaklaşık 70 bin beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim - 3. Resim

 

