Arda Güler sosyal medyada gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çekti

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler, yaptığı bir paylaşımla bir kez daha haber oldu.

SELDA BAĞCAN DİNLEYEREK BİSİKLET SÜRDÜ

Arda Güler, İspanya sokaklarında bisikletle gezdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli futbolcunun, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Selda Bağcan'ı dinleyerek bisiklet sürdüğü görüldü.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Büyük beğeni alan Arda Güler'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Arda'nın İspanya'da dahi Türk geleneklerinden kopamadığını belirtti.