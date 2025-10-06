Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Güler sosyal medyada gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları paylaştı.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler, yaptığı bir paylaşımla bir kez daha haber oldu.

SELDA BAĞCAN DİNLEYEREK BİSİKLET SÜRDÜ

Arda Güler, İspanya sokaklarında bisikletle gezdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli futbolcunun, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Selda Bağcan'ı dinleyerek bisiklet sürdüğü görüldü.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Büyük beğeni alan Arda Güler'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Arda'nın İspanya'da dahi Türk geleneklerinden kopamadığını belirtti. 

