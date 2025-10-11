Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları: 8 maçta 23 gol

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları: 8 maçta 23 gol

Milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvada heyecan devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7'nci hafta mücadelesine 8 maçla devam edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Almanya-Lüksemburg: 4-0
Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

B Grubu
İsveç-İsviçre: 0-2
Kosova-Slovenya: 0-0

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları: 8 maçta 23 gol - 1. Resim

D Grubu
Fransa-Azerbaycan: 3-0
İzlanda-Ukrayna: 3-5

J Grubu
Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0
Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

