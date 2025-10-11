Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim!

ABD First Lady’si Melania Trump, savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların iadesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas halinde olduğunu açıkladı.

'PUTİN VE BEN AÇIK BİR İLETİŞİM KANALI KURDUK'

Beyaz Saray’ın Grand Foyer salonunda konuşan Melania Trump, ''Putin ve ben, bu çocukların refahı konusunda açık bir iletişim kanalı kurduk. Son birkaç aydır her iki taraf da birkaç gizli toplantı ve görüşmeye katıldı.” dedi.

First Lady, bazı Ukraynalı çocukların ailelerine döndüğünü, daha fazla yeniden birleşmenin beklendiğini iletti.

PUTİN, MELANİA TRUMP'IN MEKTUBUNA CEVAP VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Putin ile iletişiminin bu yılın başlarında gönderdiği bir mektubun ardından başladığını açıkladı.

Melania Trump, “Putin, mektubuma cevap verdi. İletişimimiz sürüyor.” ifadesini kullandı.

Ağustos ayında Alaska’da düzenlenen zirvede ABD Başkanı Trump’ın, eşi Melania Trump’ın mektubunu Putin’e bizzat ilettiği bildirilmişti.

“SEKİZ ÇOCUK AİLELERİNE KAVUŞTU”

Melania Trump, temsilcisinin Putin’in ekibiyle birlikte çalışarak Ukraynalı çocukların ailelerine güvenli şekilde dönmesini sağladığını belirtti.

Son 24 saat içinde sekiz çocuğun ailelerine kavuştuğunu açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: İŞBİRLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ

Rusya Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, insani yardım dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ABD ile işbirliğini sürdürüyor. Melania Trump’ın insani yardım liderliğini takdir ediyoruz.” dedi.

UKRAYNA: SAVAŞ SUÇU

Ukrayna yönetimi, on binlerce çocuğun ailelerinin rızası olmadan Rusya’ya veya işgal altındaki bölgelere götürülmesini Birleşmiş Milletler’in tanımına göre savaş suçu olarak nitelendirilmekte.

BM kaynakları, Ukraynalı çocukların iadesine yönelik girişimlerin devam ettiğini doğruladı.

MELANİA TRUMP VE OLENA ZELENSKA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Daha önce Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ile Melania Trump, New York’ta bir araya gelerek çocukların korunması ve insani yardım mekanizmalarını görüşmüştü.