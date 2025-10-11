Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim!

Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim!
Melania Trump, Putin, Ukrayna, Çocuklar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD First Lady’si Melania Trump, savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların iadesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas halinde olduğunu açıkladI.

ABD First Lady’si Melania Trump, savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların iadesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas halinde olduğunu açıkladı.

'PUTİN VE BEN AÇIK BİR İLETİŞİM KANALI KURDUK'

Beyaz Saray’ın Grand Foyer salonunda konuşan Melania Trump, ''Putin ve ben, bu çocukların refahı konusunda açık bir iletişim kanalı kurduk. Son birkaç aydır her iki taraf da birkaç gizli toplantı ve görüşmeye katıldı.” dedi.

Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim! - 1. Resim

First Lady, bazı Ukraynalı çocukların ailelerine döndüğünü, daha fazla yeniden birleşmenin beklendiğini iletti.

PUTİN, MELANİA TRUMP'IN MEKTUBUNA CEVAP VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Putin ile iletişiminin bu yılın başlarında gönderdiği bir mektubun ardından başladığını açıkladı.

Melania Trump, “Putin, mektubuma cevap verdi. İletişimimiz sürüyor.” ifadesini kullandı.

Ağustos ayında Alaska’da düzenlenen zirvede ABD Başkanı Trump’ın, eşi Melania Trump’ın mektubunu Putin’e bizzat ilettiği bildirilmişti.

“SEKİZ ÇOCUK AİLELERİNE KAVUŞTU”

Melania Trump, temsilcisinin Putin’in ekibiyle birlikte çalışarak Ukraynalı çocukların ailelerine güvenli şekilde dönmesini sağladığını belirtti.

Son 24 saat içinde sekiz çocuğun ailelerine kavuştuğunu açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: İŞBİRLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ

Rusya Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, insani yardım dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ABD ile işbirliğini sürdürüyor. Melania Trump’ın insani yardım liderliğini takdir ediyoruz.” dedi.

UKRAYNA: SAVAŞ SUÇU

Ukrayna yönetimi, on binlerce çocuğun ailelerinin rızası olmadan Rusya’ya veya işgal altındaki bölgelere götürülmesini Birleşmiş Milletler’in tanımına göre savaş suçu olarak nitelendirilmekte.

BM kaynakları, Ukraynalı çocukların iadesine yönelik girişimlerin devam ettiğini doğruladı.

MELANİA TRUMP VE OLENA ZELENSKA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Daha önce Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska ile Melania Trump, New York’ta bir araya gelerek çocukların korunması ve insani yardım mekanizmalarını görüşmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

Bu patates bildiğiniz patatesten çok farklı! Tarlada kilosu 35 TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş - DünyaLüks sürgünden aylar sonra ilk haber!Bilim insanlarından okyanusun altında endişelendiren keşif! Hızla yayılmaya başladı - DünyaOkyanusun altında endişelendiren keşif!Trump hastaneye gitti! Doktorundan dikkat çeken açıklama - DünyaTrump hastaneye gitti!Meksika'yı şiddetli sağanak vurdu: En az 23 ölü - DünyaMeksika'yı şiddetli sağanak vurdu: En az 23 ölüAteşkes yine kağıt üzerinde kaldı: İsrail, el-Musaylih’i vurdu - Dünyaİsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'a hava saldırısıİsrail'in 250 Filistinli esirin listesi tepki çekti! Hamas'ın istediği isimler yok - Dünyaİsrail'in 250 Filistinli esirin listesi tepki çekti!
Sonraki Haber Yükleniyor...