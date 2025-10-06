Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'nın füze saldırısı sırasında Çin uyduları Lviv semalarında: Tesadüf mü, istihbarat desteği mi?

Rusya’nın füze saldırısı sırasında Çin uyduları Lviv semalarında: Tesadüf mü, istihbarat desteği mi?

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Rusya’nın füze saldırısı sırasında Çin uyduları Lviv semalarında: Tesadüf mü, istihbarat desteği mi?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın 5 Ekim’de Ukrayna’ya düzenlediği en kapsamlı füze ve İHA saldırısı sırasında, Çin’e ait en az dört Yaogan keşif uydusunun Lviv bölgesi üzerinden geçtiği tespit edildi. Ukraynalı savunma izleme platformu Militarnyi, “Heavens Above” servisinden elde edilen yörünge verilerini analiz ederek, Çin uydularının saldırıyla aynı saatlerde dokuz kez bölge üzerinde geçiş yaptığını duyurdu. Bulgular, Pekin’in Rusya’ya muhtemel istihbarat desteği sağladığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Rusya’nın 5 Ekim’de Ukrayna’ya düzenlediği en kapsamlı füze ve İHA saldırısı sırasında Çin’e ait en az dört Yaogan keşif uydusunun Lviv bölgesi üzerinden geçtiği tespit edildi. 

ÇİN YAOGAN UYDULARI LVİV ÜZERİNDE DOKUZ KEZ GEÇTİ

Ukraynalı savunma izleme platformu Militarnyi, “Heavens Above” servisinden elde edilen yörünge verilerini analiz etti. Buna göre Yaogan-33, Yaogan-33-03 ve Yaogan-33-04 uyduları gece yarısından sabah 11.30’a kadar Lviv bölgesi üzerinde tam dokuz kez geçiş yaptı.

60'TAN FAZLA ÇİN UYDUSU UKRAYNA'YI İZLİYOR

Savunma izleme platformu Militarnyi, Heavens Above servisinden elde edilen yörünge verilerini inceledi. Analize göre Yaogan-33, Yaogan-33-03 ve Yaogan-33-04 uyduları gece yarısından öğle saatlerine kadar Lviv bölgesinin üzerinden dokuz kez geçti.

Sabah saat 06.00 civarında Yaogan-34 adlı optik keşif uydusu da bölgeye giriş yaptı. Gün içinde yedi yörünge turu tamamlandığı belirlendi.

Rusya’nın füze saldırısı sırasında Çin uyduları Lviv semalarında: Tesadüf mü, istihbarat desteği mi? - 1. Resim

UKRAYNA ÜZERİNDE AKTİF 60'TAN FAZLA ÇİN UYDUSU BULUNUYOR

Militarnyi’nin verilerine göre 60’tan fazla Yaogan serisi uydu, Ukrayna topraklarını kapsayan yörüngelerde faaliyet gösteriyor.

Uydular optik, radar ve elektronik istihbarat toplama kapasitesine sahip.

Daha önce Pekin yönetimi, Yaogan serisinin “bilimsel araştırma ve afet izleme” amacıyla kullanıldığını açıklamıştı. Ancak Batılı ve Ukraynalı uzmanlar, sistemin çift kullanımlı bir yapıya sahip olduğunu, askeri gözetleme yeteneği taşıdığını öne sürdü.

YAOGAN TAKIMYILDIZININ YÖRÜNGE HIZI DİKKAT ÇEKİYOR

Yaogan uyduları 700 kilometre yükseklikteki alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteriyor ve her 90 dakikada bir gezegen etrafında tam dönüş yapmakta.  Uzmanlara göre, 2022–2023 yıllarında fırlatılan Yaogan-33 nesli, modern Batı keşif uydularıyla benzer çözünürlük ve radar teknolojisine ulaştı. Bu sayede Çin ve muhtemel olarak Rusya, Ukrayna üzerindeki hareketliliği tüm hava koşullarında izleme kapasitesi kazandı.

LVİV'DE AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI

Rus ordusu, 5 Ekim gecesi Ukrayna genelinde son haftaların en yoğun saldırılarını gerçekleştirdi. Lviv bölgesi en ağır hasarın meydana geldiği yer oldu. Bölgedeki hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarında dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. 

Kaynak: Dış Haberler

