Gizli belgeler ifşa oldu! Rusya, Çin’e Tayvan işgali için askeri destek verecek

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI), sızdırılan Rus belgelerini inceledi.

Yaklaşık 800 sayfalık dosyalar, Rusya’nın Çin’e muhtemel bir Tayvan harekâtında kullanılabilecek askeri teçhizat ve eğitim desteği sağladığını açıkça ortaya koydu.

Belgelerde, Moskova’nın Pekin’e yüksek irtifa paraşüt sistemleri, amfibi çıkarma araçları ve özel kuvvetler için eğitim programları sunduğu görülüyor. Politik amaçlarla hareket eden “Black Moon” adlı siber korsanlar tarafından internete sızdırılan belgeler, Kremlin’in gizli anlaşmalarını deşifre etti.

İlgili Haber Rusya’yı sarsan gizemli ölümler: Putin yanlısı siyasetçi ağaca asılı halde bulundu

210 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

RUSI’nin analizine göre Moskova’nın Çin’e satmayı kabul ettiği ekipmanlar arasında 37 hafif amfibi saldırı aracı, 11 amfibi tanksavar topu ve 11 zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor. Belgeler ayrıca, Çin askerlerine Rus topraklarında eğitim verilmesini de öngörüyor. Toplam anlaşma bedeli 210 milyon doları aşıyor.

MUHTEMEL TAYVAN İŞGALİNE KRİTİK KATKI

Tayvan ismi belgelerde doğrudan yer almasa da uzmanlar, bu satışın Çin’in hava indirme kapasitesini 10–15 yıl öne çekebileceğini ve muhtemel bir işgal planında kritik rol oynayabileceğini belirtiyor. Özellikle 8 bin metreden atlayabilen paraşüt sistemleri, Çin özel birliklerinin “fark edilmeden” düşman topraklarına sızmasını mümkün kılıyor.

ABD’li yetkililer daha önce Çin lideri Şi Cinping’in ordusuna, 2027 yılına kadar Tayvan’a yönelik bir işgal planına hazır olunması talimatı verdiğini açıklamıştı.