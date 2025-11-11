Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Topallayarak girdiği bankadan koşarak çıktı! Akıllara durgunluk veren soygun kamerada

Topallayarak girdiği bankadan koşarak çıktı! Akıllara durgunluk veren soygun kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir adam bankaya bastonlu bir müşteri gibi girerek soygun yaptı. Banka çalışanına not uzatan adam, bir poşet dolusu parayı aldıktan sonra oradan koşarak uzaklaştı. 

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Fidelity Bank şubelerinden birinde yaşandı. Polis, geçtiğimiz günlerde elinde baston, boynunda boyunluk olan ve topallayan bir adamın bankaya gelerek, çalışana bir not uzattığını bildirdi. 

TOPALLAYARAK GİRMİŞTİ, KOŞARAK ÇIKTI

Notu gören çalışan panikleyerek içeriye gitti ve bir poşet parayla geri döndü. Parayı alan soyguncu, topallayarak girdiği bankadan koşarak çıktı. 

Topallayarak girdiği bankadan koşarak çıktı! Akıllara durgunluk veren soygun kamerada - 1. Resim

"BU BİR SOYGUN" YAZILI NOT UZATTI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Slidell Polis Departmanı Facebook'ta yaptığı paylaşımda, hırsızın banka çalışanına doğru sendeleye sendeleye gittiğini ve 'bu bir soygun' yazılı not uzattığını yazdı.

Topallayarak girdiği bankadan koşarak çıktı! Akıllara durgunluk veren soygun kamerada - 2. Resim

Gişe görevlisi, şüphelinin kolayca bel çantasına attığı ‘belirtilmemiş miktarda nakit’i tezgaha bıraktı. Parayı güvence altına alan adam, kapıdan koşarak çıktı. 

Slidell Polis Departmanı, şüpheliyi K-9 ünitesi kullanarak takip etmeye çalıştıklarını ancak ‘bir araçla bölgeden kaçmış olabileceğine inandıklarını’ yazdı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

