Putin ölümcül hastalığın pençesinde mi? Dünya bu kareleri konuşuyor!

73 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de düzenlenen son basın toplantısında yine sağlığına ilişkin tartışmaların odağına oturdu.

Putin’in elinin belirgin biçimde şişmiş, damarlarının kabarmış ve normal formundan çıkmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantı boyunca sağ elini zaman zaman sol eliyle kapatmaya çalışan Putin’in bu davranışı, “enjeksiyon izlerini gizliyor olabilir” yorumlarını da beraberinde getirdi.

BATI İSTİHBARATI: KRONİK HASTALIK İHTİMALİ YÜKSEK

CNBC’nin aktardığına göre, Danimarka ve İngiltere istihbarat servislerinden kaynaklar, Putin’in uzun süredir kanser veya Parkinson benzeri kronik bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini değerlendiriyor.

Danimarka İstihbarat Servisi’nden bir yetkili, “Putin aldığı ilaçlar nedeniyle ruh hali bozuklukları, büyüklük sanrıları ve dengesiz kararlar gösterebilir” ifadesini kullandı.

İngiliz eski casus Christopher Steele ise, “Putin’e sürekli bir doktor ekibi eşlik ediyor, durumu ciddi biçimde kötüleşti” dedi.

"PUTİN'İN ELLERİNDE BİR SORUN VAR"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın eski danışmanlarından Anton Geraşçenko, East2West’e yaptığı açıklamada “Putin’in ellerinde bir sorun var” yorumunda bulundu.

Geraşçenko, "Dirseklerine kadar kan içinde olmalarının yanı sıra damarları da şişmiş durumda" diyerek, Rus liderin sağlık durumuna dair sert ifadeler kullandı.

New York Post’un haberine göre medya kişiliği Dmytro Gordon da, “Putin’in elleri şiş ve yaralı görünüyor, damarlar belirgin şekilde kabarmış” dedi.

PUTİN'İN ELLERİ TARTIŞMASI YENİ DEĞİL

Rus liderin el hareketleri ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce de bir askeri ziyarette ellerindeki siyah lekeler ve titreme iddiaları, Parkinson söylentilerini tetiklemişti.

Kremlin ise bugüne kadar Putin’in sağlık durumu hakkında hiçbir resmi açıklama yapmadı.

Ancak son görüntüler, Moskova kulislerinde yeniden “Putin yönetiminde fiili boşluk mu başlıyor?” tartışmalarını alevlendirdi.

UKRAYNA'DAN ALAYCI TEPKİ

Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları, Putin’in eline dair videoları ironik paylaşımlarla gündeme taşıdı. Bir kullanıcı, “Putin’in eli artık savaş kadar yorgun” derken, bir diğeri “Damarlarında kan değil, korku dolaşıyor” yorumunda bulundu.