Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor

Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor

Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor
Denizli’nin Buldan ilçesinde 2 Ağustos 2025’te kaybolan üç çocuk babası İbrahim Kayaaslan’ın ölümüyle ilgili soruşturma, yayınlanan yeni bilgilerle yeniden gündeme geldi. Programda yer alan itiraf iddiaları ve eş Samime Kayaaslan’ın ifadesindeki çelişkiler mercek altına alındı.

Olay günü gölete serinlemek için giren İbrahim Kayaaslan’ın kaybolması ile başlayan süreç, başlangıçta kaza olarak değerlendirildi. Ancak eş Samime Kayaaslan’ın ifadesi, bir üçüncü şahısla ilişkili itiraflar ve yayınlanan mesaj kayıtları soruşturmanın yönünü değiştirdi.

MÜGE ANLI SAMİME İTİRAF ETTİ Mİ SON DAKİKA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay yeniden gündeme geldi. Programda, Samime Kayaaslan’ın “Kocamın tüfeğini alıp babaevine götürdüm” şeklindeki ifadesi yer aldı. Bu sözler, izleyiciler ve soruşturmayı takip edenler tarafından “itiraf” niteliğinde yorumlandı. Ancak resmi makamlar tarafından henüz kesin bir “itiraf edildi” açıklaması yapılmadı. Samime’nin beyanı, soruşturma dosyasına dahil edilmek üzere değerlendiriliyor. Resmi ceza ya da suçlama yönünden süreç devam ediyor.

Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor - 1. Resim

İBRAHİM KAYAASLAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialar, olayın kaza değil, kasıtlı bir eylem olabileceği yönünde. Kayaaslan ailesi özellikle anne Esma Kayaaslan aracılığıyla “Oğlum planlı bir şekilde o gölete götürüldü” açıklamasını yaptı.

Üçüncü şahıs olarak adı geçen İzzet Sözer’in Samime ile 3-4 kez yüz yüze görüştüğünü itiraf etmesi ve önce “mesajlaştık” dediği halde son açıklamasında yüz yüze görüşme beyanı vermesi, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor - 2. Resim

İBRAHİM KAYAASLAN'I EŞİ SAMİME Mİ ÖLDÜRDÜ?

Soruşturma sürecinde Samime’nin beyanlarında tutarsızlıklar olduğu öne sürülüyor. Başlangıçta “Eşim suya girdi, kayboldu” diyen Samime, daha sonra “Ayaklarını suya sokuyordu, bir anda kayboldu” şeklinde konuştu.

Müge Anlı Samime itiraf etti mi? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor - 3. Resim

100 gün sonra olay yerini ziyaret eden Samime, gözyaşları içinde “Ben böyle olmasını istemezdim. Keşke o gelmeseydi” ifadelerini kullandı. Olaya dair soruşturma devam ederken İbrahim Kayaaslan'ı kimin öldürdüğü netleşmedi.

