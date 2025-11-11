Başkent Elektrik duyurdu! 11 Kasım Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? Birçok ilçe karanlığa gömüldü

Ankara elektrik kesintisi, 11 Kasım Salı günü gündeme geldi. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Pursaklar, Keçiören, Çankaya, Nallıhan, Yenimahalle ve Mamak gibi ilçelerde şebeke arızaları nedeniyle enerji kesintileri yaşanıyor.

Özellikle Anıttepe ve Bahçelievler bölgelerinde arıza kaynaklı kesintiler devam ederken, ekiplerin sahada müdahale çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırmaya başladı.

11 KASIM ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

11 Kasım Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar gibi bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Sabah saatlerinde Etimesgut ilçesinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken Bağlıca bölgesinde yaşanan kesintinin giderilmesi için teknik ekipler sahada yoğun şekilde çalıştığına dair bilgi verildi.

BAŞKENT EDAŞ ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN