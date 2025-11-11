11 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren en çok merak ettiği konuların arasında "11 Kasım İSKİ su kesintisi" bilgileri geliyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), zaman zaman şebeke iyileştirme çalışmaları, arızalar ya da zorunlu bakım nedeniyle farklı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor. Peki, Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, güncel kesinti sorgulama ekranı ve arıza bilgileri..
İstanbul'un birçok ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 11 Kasım sabah güne su kesintileri haberiyle başladı. İSKİ'nin şebeke bakımı, arıza onarımı ya da altyapı çalışmaları sebebiyle uyguladığı su kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
İSKİ 11 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek su kesintisi, kentin bazı ilçelerinde uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylar araştırılıyor.
BUGÜN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi ilçelerinde yer yer su kesintisi yaşanıyor.
Güncel su kesintilerini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İstanbul'da suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceği konusu hakkında bilgi sahibi olmak aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.