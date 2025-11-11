11 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un birçok ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 11 Kasım sabah güne su kesintileri haberiyle başladı. İSKİ'nin şebeke bakımı, arıza onarımı ya da altyapı çalışmaları sebebiyle uyguladığı su kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İSKİ 11 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek su kesintisi, kentin bazı ilçelerinde uygulanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili detaylar araştırılıyor.