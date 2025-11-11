Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım bugünkü karşılaşmalar
11 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmalar sporseverlerin yakın takibinde. Futboldan basketbola uzanan geniş bir Avrupa fikstürü bulunurken temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki maçları da dikkat çekiyor.
Haftanın ikinci gününde spor ekranları yoğun bir karşılaşma takvimine sahne oluyor. Milli araya rağmen basketbol arenasında hem EuroLeague hem EuroCup hem de FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri hız kesmiyor. Türk takımlarının Avrupa’daki kritik sınavları sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
THY Euroleague:
19.00 Dubai-Kızılyıldız | S Sport
22.00 Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv | S Sport
22.05 H. Tel Aviv-Baskonia | S Sport Plus
22.30 Partizan-Monaco | S Sport Plus
22.30 Valencia-Real Madrid | S Sport Plus)
22.30 Virtus Bologna-Anadolu Efes | S Sport 2
23.00 Paris Basket-Panathinaikos | S Sport Plus
BKT Eurocup
21.00 Aris-Bahçeşehir | TRT Spor Yıldız
Avrupa Şampiyonlar Ligi
23.00 Tenerife-TOFAŞ | TRT Spor Yıldız
