Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım bugünkü karşılaşmalar

Haftanın ikinci gününde spor ekranları yoğun bir karşılaşma takvimine sahne oluyor. Milli araya rağmen basketbol arenasında hem EuroLeague hem EuroCup hem de FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri hız kesmiyor. Türk takımlarının Avrupa’daki kritik sınavları sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague:

19.00 Dubai-Kızılyıldız | S Sport

22.00 Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv | S Sport

22.05 H. Tel Aviv-Baskonia | S Sport Plus

22.30 Partizan-Monaco | S Sport Plus

22.30 Valencia-Real Madrid | S Sport Plus)

22.30 Virtus Bologna-Anadolu Efes | S Sport 2

23.00 Paris Basket-Panathinaikos | S Sport Plus

BKT Eurocup

21.00 Aris-Bahçeşehir | TRT Spor Yıldız

Avrupa Şampiyonlar Ligi

23.00 Tenerife-TOFAŞ | TRT Spor Yıldız