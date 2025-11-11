Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım bugünkü karşılaşmalar

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım bugünkü karşılaşmalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Kasım bugünkü karşılaşmalar
Futbol, Basketbol, EuroLeague, EuroCup, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmalar sporseverlerin yakın takibinde. Futboldan basketbola uzanan geniş bir Avrupa fikstürü bulunurken temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki maçları da dikkat çekiyor.

Haftanın ikinci gününde spor ekranları yoğun bir karşılaşma takvimine sahne oluyor. Milli araya rağmen basketbol arenasında hem EuroLeague hem EuroCup hem de FIBA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri hız kesmiyor. Türk takımlarının Avrupa’daki kritik sınavları sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague:

19.00 Dubai-Kızılyıldız | S Sport

22.00 Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv  | S Sport

22.05 H. Tel Aviv-Baskonia  | S Sport Plus

22.30 Partizan-Monaco  | S Sport Plus

22.30 Valencia-Real Madrid  | S Sport Plus)

22.30 Virtus Bologna-Anadolu Efes  | S Sport 2

23.00 Paris Basket-Panathinaikos  | S Sport Plus

BKT Eurocup

21.00 Aris-Bahçeşehir | TRT Spor Yıldız

Avrupa Şampiyonlar Ligi

23.00 Tenerife-TOFAŞ | TRT Spor Yıldız

Kaynak: Türkiye Gazetesi

11 Kasım Adana hava durumu: Bugün Adana'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?6 ilde FETÖ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 Kasım Adana hava durumu: Bugün Adana'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? - Haberler11 Kasım Adana hava durumu: Bugün Adana'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?Bahis oynayan 1024 futbolcu kim, isimleri belli mi? - HaberlerBahis oynayan 1024 futbolcu kim, isimleri belli mi?TOKİ başvurusunda ikametgah şartı var mı? - HaberlerTOKİ başvurusunda ikametgah şartı var mı?Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu? - HaberlerUzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu?Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı - HaberlerBahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandıTürkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi? - HaberlerTürkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...