Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi

Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi


- Güncelleme:
Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri &#039;kirli&#039; sanıp temizledi


Tayvan'da bir sanat müzesinde çalışan temizlik personeli, ‘kirli’ sandığı bir çağdaş sanat eserini temizleyerek yanlışlıkla yok etti. Yetkililer, eserin sahibinden özür dilerken, olay nedeniyle maddi tazminat ödenebileceğini bildirdi. 

Tayvan’daki Keelung Sanat Müzesi’nde görevli bir temizlik personeli, ‘tozlu’ sandığı eseri temizledi.

Tayvanlı sanatçı Chen Sung-chih’in "Ters Sözdizimi – 16" (Inverted Syntax – 16) isimli çalışması, tozla kaplı bir ayna ve basit bir ahşap pano üzerine yerleştirilmişti. Edinilen bilgilere göre, aynanın ortasına kasıtlı olarak çizilen leke, orta sınıf toplumunun kültürel farkındalığını temsil ediyordu. Öte yandan sanatçı bu eserle orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını simgeliyordu.

Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi - 1. Resim

40 YILLIK TOZ TABAKASINI SİLDİ

Aynanın kirli olduğunu düşünen personel ise kağıt havluyla aynanın üzerindeki 40 yıllık toz tabakasını sildi. Olayı kısa süre içinde fark eden müze yetkilileri, sanatçıdan özür dileyerek tazminat ödenebileceğini bildirdi.

Sanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi - 2. Resim

"BU HALİYLE KALMALI"

Bazı sanat eleştirmenleri ise, olayın ardından aynanın yeni bir anlam kazandığını ileri sürerek, mevcut haliyle korunması gerektiğini belirtti.



