Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump görüşmesinden sonra ilk kez konuştu: "Karar verme yetkim yoktu"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şara, ABD-Suriye ilişkilerinde "yeni bir strateji" sürecine girildiğini belirterek, ülkesinin geçmişte yaşadığı izolasyonun sona erdiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı eski rejim döneminde 60 yıl boyunca dünyadan koparıldığını ve bu süreçte ABD ile ilişkilerin tamamen donduğunu anlattı.

Yeni dönemde Beyaz Saray’a yapılan ilk resmi ziyaretin bu açıdan tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti.

"ABD İLE DEAŞ KONUSUNDA MASAYA OTURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, Suriye’nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılma hazırlıklarını gündeme getirdi:

"ABD ordusunun Suriye’de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor"

Trump ile Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması konusunun da masada olduğunu söyleyen Şara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kendisine ve bazı Suriyeli yetkililere yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

"İSRAİL İLE ŞU ANDA DOĞRUDAN MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ" Röportajda İsrail sorusuna da değinen Ahmed Şara, Suriye’nin İsrail ile ilişkilerinde yeni bir sürecin başlamadığını söyledi. Şara, “Suriye’nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967’den beri Golan Tepeleri’ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir” dedi. Suriye lideri, ülkesinin Abraham Anlaşmaları’na katılma ihtimalinin bulunmadığını da açıkça ifade etti.

"BEŞAR ESAD SURİYE'YE TESLİM EDİLMELİDİR"

Ahmed Şara, Beşşar Esed’in Rusya’da serbestçe yaşadığına ilişkin soruya da cevap verdi.

Şara, “Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye’ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır” diye konuştu.

"TRUMP'LA GELECEĞİ KONUŞTUK, SURİYE YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOr" Şara, geçmişte El Kaide ile ilişkilendirildiğine yönelik iddialara da cevap verdi. "Bu geçmişte kalan bir konu” diyen Şara, Başkan Trump’la Suriye’nin geleceği ve yatırım fırsatlarını görüştüklerini söyledi. “Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD’nin özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor” ifadelerini kullandı. 11 Eylül saldırılarına ilişkin bir soruya da değinen Şara, “O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, o dönemde hiçbir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla ilgim yok. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz” dedi.

"ABD İLE ORTAK GELECEK KURULABİLİR"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın sözleri, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik dönemin habercisi olarak görülüyor. ABD ve Suriye arasında uzun süredir kopuk olan ilişkilerin yeniden inşa edileceği sinyali dikkat çekti.