128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! "Hafife alınıyor"

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! "Hafife alınıyor"

İngiltere’de bir sürücü adayı, ehliyet alabilmek için 128. kez girdiği teorik sınavda yine başarılı olamadı. Adayın bugüne kadar sınav ücretlerine yaklaşık 3 bin ( yaklaşık 167 bin TL) sterlin harcadığı ortaya çıktı. 

İngiltere’de yaşanan ilginç olayda, bir sürücü adayı daha önce 128 kez girdiği ehliyet sınavının teorik kısmını yine geçemedi. 

75. DENEMESİNDE GEÇMEYİ BAŞARDI

AA Sürücü Okulu’ndan yapılan açıklamada, bir başka sürücü adayı ise 75. denemesinde sınavı geçmeyi başardı. Her teorik sınavın ücreti 23 sterlin olduğu için, bu aday toplamda 1.725 sterlin (yaklaşık 96 bin TL) ödemiş oldu.

128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi! "Hafife alınıyor" - 1. Resim

Sürücü adaylarından önce teorik sınavı geçmeleri, ardından pratik sınava girmeleri bekleniyor. Teorik sınav, çoktan seçmeli sorular ve tehlike algılama videoları aracılığıyla trafik kurallarını ve güvenli sürüş bilgilerini ölçüyor.

"HAFİFE ALINIYOR"

AA Driving School’un yöneticisi Emma Bush, başarı için tekrar ve hazırlığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Teorik sınavı geçmek, tam sürücü belgesine giden ilk adım. Ancak gereken bilgi düzeyi çoğu kişi tarafından hafife alınıyor. Hayatın yoğunluğu, stres ve zaman baskısı da başarısızlığa neden olabiliyor."

Bush, çok sayıda deneme yapan adayların kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgularken, bu durumun 'istisna' olduğunu ve çoğu adayın birkaç denemede başarıya ulaştığını ifade etti.

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı yüzde 44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

