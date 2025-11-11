Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı

Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuları PFDK'ya sevk etti. Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesine göre verilecek cezalar ve Süper Lig’den sevk edilen futbolcular merak konusu oldu. Bu nedenle Bahis oynayan futbolcular listesi araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik başlatılan geniş kapsamlı bahis soruşturmasını genişletti. Aralarında Süper Lig’den 27 ismin de bulunduğu 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARA NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Futbol Disiplin Talimatnamesi’nin “Bahis” başlıklı 57. maddesi, futbolla bağlantılı herhangi bir müsabaka veya etkinlik üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak bahis oynanmasını kesin şekilde yasaklıyor. Bu maddeye aykırı davranan futbolcu ve futbol insanlarına 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası uygulanabiliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre ceza süreleri farklılık gösterebilecek. Tek seferlik bahis işlemi yaptığı iddia edilen 47 futbolcu hakkında ise ek belgeler beklendiği ve kesinleşmiş sevk kararlarının yeni deliller ışığında değerlendirileceği belirtildi. 

Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı - 1. Resim

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR LİSTESİ!

TFF’nin açıklamasına göre, Süper Lig’den 27 futbolcu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629 futbolcu ve 9 profesyonel oyuncu listede yer aldı. Federasyon, kulüplerin oluşacak kadro açıklarını giderebilmesi için FIFA ile görüşerek ekstra 15 günlük transfer dönemi talebinde bulundu.

Kulüp AdıFutbolcu Adı
Beşiktaş A.Ş.Ersin Destanoğlu
 Necip Uysal
Corendon Alanyasporİzzet Çelik
 Enes Keskin
 Yusuf Özdemir
 Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor A.Ş.Efe Doğan
 Furkan Orak
Galatasaray A.Ş.Metehan Baltacı
 Evren Eren Elmalı
Gaziantep FKMuhammet Taha Güneş
 Nazım Sangare
Göztepe A.Ş.İzzet Furkan Malak
 Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com AntalyasporKerem Kayaarası
İkas EyüpsporMükremin Arda Türköz
Kasımpaşa A.Ş.Ege Albayrak
 Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükFurkan Bekleviç
 Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor A.Ş.Celil Yüksel
Trabzonspor A.Ş.Boran Başkan
 Salih Malkoçoğlu
Tümosan KonyasporAdil Demirbağ
 Alassane Ndao
Zecorner KayserisporBerkan Aslan
 Abdulsamet Burak

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TA HANGİ OYUNCULAR LİSTEDE?

Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler listede bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi? - HaberlerTürkiye Bulgaristan maçı bileti nasıl alınır, tükendi mi?TOKİ peşinat ne zaman ödenir? Taksitlerin başlayacağı tarih netleşti - HaberlerTOKİ peşinat ne zaman ödenir? Taksitlerin başlayacağı tarih netleştiMilli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu - HaberlerMilli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli olduMasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu - HaberlerMasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - Haberler10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?TOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...