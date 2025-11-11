Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik başlatılan geniş kapsamlı bahis soruşturmasını genişletti. Aralarında Süper Lig’den 27 ismin de bulunduğu 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi kapsamında tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARA NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Futbol Disiplin Talimatnamesi’nin “Bahis” başlıklı 57. maddesi, futbolla bağlantılı herhangi bir müsabaka veya etkinlik üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak bahis oynanmasını kesin şekilde yasaklıyor. Bu maddeye aykırı davranan futbolcu ve futbol insanlarına 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası uygulanabiliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre ceza süreleri farklılık gösterebilecek. Tek seferlik bahis işlemi yaptığı iddia edilen 47 futbolcu hakkında ise ek belgeler beklendiği ve kesinleşmiş sevk kararlarının yeni deliller ışığında değerlendirileceği belirtildi.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR LİSTESİ!

TFF’nin açıklamasına göre, Süper Lig’den 27 futbolcu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629 futbolcu ve 9 profesyonel oyuncu listede yer aldı. Federasyon, kulüplerin oluşacak kadro açıklarını giderebilmesi için FIFA ile görüşerek ekstra 15 günlük transfer dönemi talebinde bulundu.

Kulüp Adı Futbolcu Adı Beşiktaş A.Ş. Ersin Destanoğlu Necip Uysal Corendon Alanyaspor İzzet Çelik Enes Keskin Yusuf Özdemir Bedirhan Özyurt Çaykur Rizespor A.Ş. Efe Doğan Furkan Orak Galatasaray A.Ş. Metehan Baltacı Evren Eren Elmalı Gaziantep FK Muhammet Taha Güneş Nazım Sangare Göztepe A.Ş. İzzet Furkan Malak Uğur Kaan Yıldız Hesap.com Antalyaspor Kerem Kayaarası İkas Eyüpspor Mükremin Arda Türköz Kasımpaşa A.Ş. Ege Albayrak Ali Emre Yanar Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Furkan Bekleviç Kerem Yusuf Sirkeci Samsunspor A.Ş. Celil Yüksel Trabzonspor A.Ş. Boran Başkan Salih Malkoçoğlu Tümosan Konyaspor Adil Demirbağ Alassane Ndao Zecorner Kayserispor Berkan Aslan Abdulsamet Burak

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TA HANGİ OYUNCULAR LİSTEDE?

Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler listede bulunuyor.