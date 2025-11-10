10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü, televizyon kanallarının yayın akışlarında popüler dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek. Akşam saatlerinde evide vakit geçirmek isteyenler izleyiciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı.
Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW (FOX) TV ve diğer kanalların 10 Kasım Pazartesi akşamı yayın akışının yayınlanmasıyla bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman Kanal D'de Uzak Şehir, Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Star TV'de Batman Kara Şövalye Yükseliyor ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.
|Kanal
|Saat 20:00 Yayını
|Türü
|ATV
|Kuruluş Osman
|Dizi
|Kanal D
|Uzak Şehir
|Dizi
|Show TV
|Bereketli Topraklar
|Sinema Filmi/Dizi
|TRT 1
|Cennetin Çocukları
|Film
|Star TV
|Batman Kara Şövalye Yükseliyor
|Sinema Filmi
|TV8
|MasterChef Türkiye
|Yarışma (Yeni Bölüm)
10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
10 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
10 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
23:30 Kayıp Şehir
01:40 Gözleri Karadeniz
04:20 Kardeşlerim
10 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
22:30 Kıskanmak
01:00 Sahtekarlar
03:30 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
10 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Bereketli Topraklar
22:45 Yusuf & Yusuf
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Yusuf & Yusuf
10 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor
23:30 Batman Kara Şövalye Yükseliyor
02:30 Kral Kaybederse
05:00 Söz
10 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım