10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü, televizyon kanallarının yayın akışlarında popüler dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek. Akşam saatlerinde evide vakit geçirmek isteyenler izleyiciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW (FOX) TV ve diğer kanalların 10 Kasım Pazartesi akşamı yayın akışının yayınlanmasıyla bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu.

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - 1. Resim

 BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman Kanal D'de Uzak Şehir, Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Star TV'de Batman Kara Şövalye Yükseliyor ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

KanalSaat 20:00 YayınıTürü
ATVKuruluş OsmanDizi
Kanal DUzak ŞehirDizi
Show TVBereketli TopraklarSinema Filmi/Dizi
TRT 1Cennetin ÇocuklarıFilm
Star TVBatman Kara Şövalye YükseliyorSinema Filmi
TV8MasterChef TürkiyeYarışma (Yeni Bölüm)

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - 2. Resim

10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Uzak Şehir

00:15 Güller ve Günahlar

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Üç Kız Kardeş

10 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - 4. Resim

10 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

23:30 Kayıp Şehir

01:40 Gözleri Karadeniz

04:20 Kardeşlerim

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - 5. Resim

10 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

22:30 Kıskanmak

01:00 Sahtekarlar

03:30 İnadına Aşk

04:45 Kefaret

06:00 Karagül

10 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bereketli Topraklar

22:45 Yusuf & Yusuf

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Yusuf & Yusuf

10 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

23:30 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

02:30 Kral Kaybederse

05:00 Söz

10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - 8. Resim

10 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

