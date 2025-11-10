10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?

Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW (FOX) TV ve diğer kanalların 10 Kasım Pazartesi akşamı yayın akışının yayınlanmasıyla bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman Kanal D'de Uzak Şehir, Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Star TV'de Batman Kara Şövalye Yükseliyor ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek.

Kanal Saat 20:00 Yayını Türü ATV Kuruluş Osman Dizi Kanal D Uzak Şehir Dizi Show TV Bereketli Topraklar Sinema Filmi/Dizi TRT 1 Cennetin Çocukları Film Star TV Batman Kara Şövalye Yükseliyor Sinema Filmi TV8 MasterChef Türkiye Yarışma (Yeni Bölüm)

10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Uzak Şehir

00:15 Güller ve Günahlar

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Üç Kız Kardeş

10 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

10 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

23:30 Kayıp Şehir

01:40 Gözleri Karadeniz

04:20 Kardeşlerim

10 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

22:30 Kıskanmak

01:00 Sahtekarlar

03:30 İnadına Aşk

04:45 Kefaret

06:00 Karagül

10 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bereketli Topraklar

22:45 Yusuf & Yusuf

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Yusuf & Yusuf

10 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

23:30 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

02:30 Kral Kaybederse

05:00 Söz

10 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım