Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı popüler dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Alya, Ecmel’in Boran’ın kaldığı odaya girmesini engellemek için onunla karşı karşıya gelir. Öte yandan Kaya'nın çukura düşmesi ve Şahin'in silahı kafasına doğrultması izleticileri merakladırdı.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Gözler 10 Kasım TV yayın akışına çevrildi.