Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor
Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen dizisinin yeni bölümü merak edilip araştırılıyor. Dizinin hayranları büyük bir ilgiyle beklediği 10 Kasım Pazartes, yayın akışını araştırmaya başladı. Uzak Şehir'in sıkı takipçileri, dizinin hangi saatte ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı popüler dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Alya, Ecmel’in Boran’ın kaldığı odaya girmesini engellemek için onunla karşı karşıya gelir. Öte yandan Kaya'nın çukura düşmesi ve Şahin'in silahı kafasına doğrultması izleticileri merakladırdı.
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Gözler 10 Kasım TV yayın akışına çevrildi.
