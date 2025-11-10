Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor

- Güncelleme:
Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor
Kanal D'nin sevilen dizisinin yeni bölümü merak edilip araştırılıyor. Dizinin hayranları büyük bir ilgiyle beklediği 10 Kasım Pazartes, yayın akışını araştırmaya başladı. Uzak Şehir'in sıkı takipçileri, dizinin hangi saatte ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı popüler dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Alya, Ecmel’in Boran’ın kaldığı odaya girmesini engellemek için onunla karşı karşıya gelir. Öte yandan Kaya'nın çukura düşmesi ve Şahin'in silahı kafasına doğrultması izleticileri merakladırdı.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Gözler 10 Kasım TV yayın akışına çevrildi.

Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım TV yayın akışı araştırılıyor - 1. Resim

BUGÜN UZAK ŞEHİR VAR MI? 

Uzak Şehir yeni bölümü bu akşam vardır. Dizinin yeni bölümü 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacaktır. 

Bugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım TV yayın akışı araştırılıyor - 2. Resim

10 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI 

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir
  • 00:15 - Güller ve Günahlar
  • 03:15 - Poyraz Karayel
  • 05:00 - Üç Kız Kardeş
Kaynak: Türkiye Gazetesi

